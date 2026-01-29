Pronostico Stella Rossa-Celta Vigo | avanti a braccetto

Questa sera alle 21 si gioca Stella Rossa contro Celta Vigo, una partita valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre sono avanti a braccetto in classifica e si sfidano per mantenere la posizione. La gara sarà trasmessa in diretta tv, con le probabili formazioni già pronte.

Stella Rossa-Celta Vigo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tredici punti in classifica per la Stella Rossa, uno in meno per il Celta Vigo. Due squadre che sono dentro i playoff e che ci rimarranno. Magari andranno avanti a braccetto, senza farsi male. Con un punto a testa si potrebbe trovare la via della felicità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché poi i valori si possono sicuramente azzerare in una partita del genere: la Stella Rossa è assai temibile in casa mentre il Celta Vigo, guardando a quello che è il valore della rosa, parlando di qualità, è una spanna superiore alla squadra che gioca davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa sera a Belgrado, la Stella Rossa affronta il Celta Vigo nella partita di Europa League alle 21:00.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

