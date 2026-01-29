Questa sera alle 20:30 si gioca la partita tra Colonia e Wolfsburg, valida per la ventesima giornata di Bundesliga. È una sfida che si ripete spesso, con risultati simili. La partita viene trasmessa in diretta TV e i tifosi sono già in attesa di vedere se questa volta cambierà il pronostico.

Colonia-Wolfsburg è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. E’ molto corta la classifica in Germania. Colonia e Wolfsburg, che hanno rispettivamente venti e diciannove punti, non sono distanti dal Mainz, terz’ultimo e che quindi andrebbe allo spareggio per rimanere nella massima serie, che è fermo a quindici. Parliamo quindi di due squadre che hanno necessità di muovere la propria posizione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma non vivono nessuna delle due uno dei migliori momenti: entrambe, infatti, arrivano a questo match che apre il ventesimo turno di campionato dopo due sconfitte pesantissime. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colonia-Wolfsburg: finisce sempre così

