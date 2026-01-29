Pronostico Bari-Palermo | i rosanero piazzano il colpaccio

Palermo sorprende il Bari e si prende i tre punti in trasferta. La squadra di Moreno Longo torna a casa con una vittoria importante, mentre i padroni di casa non riescono a trovare il modo di reagire. La partita si è giocata con intensità e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

Bari-Palermo è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Moreno Longo si è ripresentato a Bari con una vittoria. L'ennesimo cambio in panchina dei pugliesi in una stagione fino al momento maledetta ha dato i frutti sperati: tre punti a Cesena, un campo difficile. Conquistati con enorme abnegazione di una squadra che cercherà di tirarsi fuori da una situazione di classifica deficitaria. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dall'altro lato c'è il Palermo che sembrava dovesse fare un sol boccone del Modena e invece ha pareggiato.

