Processato due volte per errore il giudice dichiara il non doversi procedere per un 26enne

Il giudice Giuseppe Sciarrotta ha deciso di chiudere il caso contro un giovane di 26 anni della Guinea, che era stato accusato di evasione. L’uomo era stato processato due volte per errore, ma alla fine il giudice ha annunciato che non ci sono abbastanza elementi per proseguire con il procedimento.

Il giudice Giuseppe Sciarrotta ha disposto il non doversi procedere nei confronti di un cittadino della Guinea di 26 anni, accusato di evasione. La sentenza di proscioglimento, sollecitata anche dal pubblico ministero Manuela Sajeva, è stata emessa dopo che il difensore, l'avvocato Leonardo Marino, ha dimostrato che il processo era stato istruito per errore. L'imputato era infatti già stato giudicato in primo grado per gli stessi fatti, relativi a una presunta violazione degli arresti domiciliari contestata il 24 febbraio 2024. Di conseguenza, non poteva essere nuovamente processato per lo stesso episodio.

