Problemi nell’albergo Sospesa la licenza
Questa mattina il Comune di Montecatini Terme ha sospeso la licenza di un albergo locale. La decisione arriva dopo verifiche che hanno riscontrato problemi igienico-sanitarie e di sicurezza antincendio. L’albergo non può più accogliere ospiti fino a quando non saranno risolti i problemi. I responsabili dell’albergo sono stati già informati e stanno lavorando per mettere in regola la struttura.
Il Comune di Montecatini Terme ha notificato a un albergo la sospensione dal titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività a causa dei riscontri di alcune mancanze in materia igienico-sanitaria e di prevenzione antincendio. La vicenda è nata il 25 marzo scorso in seguito alle attività di controllo effettuate dall’Asl Toscana Centro e dai vigili del fuoco, in una struttura ricettiva di viale Bicchierai. Gli operatori dell’Asl, nel corso del primo sopralluogo, trovarono numerose criticità e vennero concessi 90 giorni per risolvere i problemi. Tre mesi dopo, l’azienda sanitaria ha informato il Comune che la struttura non aveva ancora adempiuto a una parte prescrizioni, e dall’area tecnica dell’ente ha inviato un’intimazione affinché i lavori fossero eseguiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
