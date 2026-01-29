Principio di incendio sul tetto della scuola Giardino Pozzati Circa cento bambini al sicuro

Questa mattina a Bologna, un piccolo incendio si è sviluppato sul tetto della scuola Giardino Pozzati. Per fortuna nessuno si è fatto male: circa cento bambini sono stati messi in salvo in tempo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato le fiamme senza problemi. Ora si indaga sulle cause dell’incendio, mentre i piccoli sono stati portati in sicurezza in un’altra sede.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Piccolo principio di incendio sul tetto del nido e della materna comunale Giardino Pozzati. Subito sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Ancora ignote le cause. I bambini, circa un centinaio, sono stati messi al sicuro da maestre, educatrici e dade in un’area specifica della struttura in attesa della conclusione dell’intervento dei vigili del fuoco. I genitori sono stati informati. La scuola a Borgo Panigale. La materna si trova in via Tintoretto, all'interno del Giardino Pozzati del quartiere Borgo Panigale-Reno, adiacente alla scuola dell'infanzia statale Futura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Principio di incendio sul tetto della scuola Giardino Pozzati. Circa cento bambini al sicuro Approfondimenti su Giardino Pozzati Principio di incendio sul tetto della scuola Giardino Pozzati. Bambini al sicuro Questa mattina a Bologna una piccola perdita di fumo ha fatto scattare l’allarme alla scuola Giardino Pozzati. Bologna, paura in una scuola dell’infanzia: incendio sul tetto, evacuati d’urgenza 100 bambini senza conseguenze Questa mattina a Bologna, una scuola dell’infanzia è stata evacuata in fretta dopo che si è sviluppato un incendio sul tetto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giardino Pozzati Argomenti discussi: Sarmato, principio di incendio nel castello; Dalmine, principio di incendio alla Tenaris. Le fiamme in una linea di finitura dei tubi; Principio d’incendio nella Casa della salute di Soriano; Principio di incendio scoppia nell'area cantiere della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Principio di incendio sul tetto della scuola Giardino Pozzati. Bambini al sicuroIl nido e la materna si trovano in via Tintoretto, nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Sul posto i vigili del fuoco, sono ancora ignote le cause ... msn.com Principio di incendio al liceo 'Cotugno' dell'Aquila, edificio evacuatoPrincipio di incendio all'Aquila nella struttura che ospita il Liceo Classico Cotugno, in via Leonardo da Vinci, nel quartiere di Pettino. (ANSA) ... ansa.it Il Giardino degli Aranci Codigoro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.