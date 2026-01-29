La Camera dà il primo via libera alla legge sui lobbisti. Ora si apre la strada alla creazione di un registro ufficiale dei soggetti che rappresentano interessi e fanno lobbying. La proposta passa al Senato, ma il voto di oggi segna un passo importante per regolamentare questa attività spesso sottotraccia.

AGI - Primo via libera da parte della Camera alla proposta di legge sui lobbisti, che regolamenta i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e i connotati dell'attività di lobbying. Viene inoltre istituito un Registro nazionale dei lobbisti, presso il Cnel, a cui viene anche affidato il compito di sorveglianza, attraverso un comitato composto da 10 membri. Previste poi anche delle sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 5.000 euro nei confronti del rappresentante di interessi che fornisca false informazioni ed ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto. Ora toccherà al Senato approvare il provvedimento in via definitiva. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Primo ok alla legge, arriva il registro dei lobbisti

Approfondimenti su Camera Legge

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Camera Legge

Argomenti discussi: Ciclone Harry, dall'Ars ok a legge che stanzia 40,8 milioni. Schifani: Segnale di attenzione; Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera: come funziona la nuova valutazione in tre fasi; Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola consenso e si differenziano le pene; Pa, tre filtri sui nuovi dirigenti nella carriera senza concorso.

Primo ok alla legge sulle lobby: più trasparenza nel rapporto tra politica e interessi privatiUn primo passo dopo decenni di tentativi. Via libera dell’Aula della Camera alla legge sulle lobby (i sì sono stati 122, le astensioni 104, tutte le opposizioni). Il testo, ... msn.com

Ok della Camera alla legge sul lobbying, ma sfuma l’unanimità: ecco perché e i retroscenaLobbying, legge approvata senza unanimità: ecco cosa è successo durante le dichiarazioni di voto alla Camera dei Deputati ... policymakermag.it

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/primo-ok-legge-lobby-piu-trasparenza-rapporto-politica-e-interessi-privati-AIfWJr7 #Camera #lobby #politica - facebook.com facebook

@graziano_delrio e altri “riformisti” Pd contrari al disegno di legge dem, primo firmatario Giorgis @giorgis65, che considera l’ #antisemitismo una forma di razzismo. Forse la pensano come la destra, contraria xché questo contraddice la sua propaganda di odi x.com