primo ok alla legge arriva il registro dei lobbisti

La Camera dà il via libera alla legge sui lobbisti. Ora il settore avrà un registro ufficiale, che chiarisce chi esercita attività di rappresentanza di interessi. La proposta passa al Senato, mentre i sostenitori sperano in un giro di vite contro l’uso improprio di potere.

AGI - Primo via libera da parte della Camera alla proposta di legge sui lobbisti, che regolamenta i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e i connotati dell'attività di lobbying. Viene inoltre istituito un Registro nazionale dei lobbisti, presso il Cnel, a cui viene anche affidato il compito di sorveglianza, attraverso un comitato composto da 10 membri. Previste poi anche delle sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 5.000 euro nei confronti del rappresentante di interessi che fornisca false informazioni ed ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto. Ora toccherà al Senato approvare il provvedimento in via definitiva. 🔗 Leggi su Agi.it

