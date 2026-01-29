Primi accenni di Carnevale presentazioni di libri e concorsi di poesia | guida agli eventi del weekend

Questo weekend si accendono le strade con i primi festeggiamenti di Carnevale, tra sfilate e maschere. Ma non sono solo i carri a farla da padroni: nelle città si moltiplicano le presentazioni di libri, i concorsi di poesia e gli eventi culturali. Le persone si preparano a partecipare, tra letture pubbliche e incontri con autori, mentre l’atmosfera si riempie di creatività e allegria.

Presentazioni di libri, festival di poesia, premi e iniziano anche gli appuntamenti dedicati al Carnevale. Cosa facciamo questo weekend? Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei.

