Prime pagine quotidiani sportivi – 29 gennaio 2026

Oggi i quotidiani sportivi italiani aprono con le notizie più importanti del giorno. Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport dedicano le prime pagine a eventi, risultati e polemiche recenti. I giornalisti si concentrano su ciò che sta muovendo il calcio e altri sport, offrendo ai lettori aggiornamenti chiari e diretti. La giornata si presenta ricca di spunti per gli appassionati che vogliono sapere subito cosa succede nel mondo dello sport.

Asllani via dall'Inter? C'è il via libera: l'albanese ha accettato quella destinazione! Lecco Inter U23, vittoria convincente in trasferta! Quarto posto blindato Settore Giovanile Inter, gioia nel derby per Handanovic: sono 8 le vittorie di fila dei nerazzurri. Le ultime Inter Primavera Monza, finisce 2-3! La squadra di Carbone non riesce a rimontare la doppietta di Reita e ora rischia il -6 dalla vetta Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Marchisio sul livello della Serie A: le parole dell'ex centrocampista della Nazionale sulla difficoltà media del campionato italiano – VIDEO Asllani Torino, visite mediche e firma imminente? Tutto pronto per il trasferimento del centrocampista dell'Inter – VIDEO Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, giovedì 29 gennaio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

