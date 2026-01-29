Prima di ogni cosa tre occhi per una via obliqua alla performance crip

Questa mattina, a Milano, è stato presentato il libro “Prima di ogni cosa”, un’opera che nasce dal caos e dalla confusione. L’autore spiega che il disordine è parte integrante della sua scrittura e della sua proposta artistica. La presentazione si è svolta in un clima informale, con il pubblico che ha ascoltato con interesse le parole dell’autore, che ha descritto la sua ricerca tra le pieghe del “disordine” e della “performance crip”.

Libri Il volume di Chiara Bersani, Dalila Flavia D'Amico e Giulia Traversi, pubblicato per Sossella editore. Un carteggio, un percorso artistico condiviso, la disabilità per leggere la società in modo rivoluzionario Libri Il volume di Chiara Bersani, Dalila Flavia D'Amico e Giulia Traversi, pubblicato per Sossella editore. Un carteggio, un percorso artistico condiviso, la disabilità per leggere la società in modo rivoluzionario «Questo libro nasce dal disordine e nel disordine esige rimanere». Con questa frase fulminante si apre Prima di ogni cosa. Per un futuro Crip, il libro a sei mani di Chiara Bersani, Dalila Flavia D’Amico e Giulia Traversi, pubblicato per Luca Sossella. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Prima di ogni cosa», tre occhi per una via obliqua alla “performance crip” Approfondimenti su performance crip Roma non è una città sicura per le donne: “Serve una rivoluzione culturale prima di ogni altra cosa” Capri Obliqua, la prima edizione del tour cicloturistico è già sold out Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su performance crip Argomenti discussi: Frammenti di Ogni cosa e nessuna; Arriva LeoPop, il podcast di Avvenire che racconta Leone XIV; Trani, il Tribunale impone alla Asl le cure per bimbo autistico; MANCANO 4 CONCERTI DA SALVARE, GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA': LA CAMPAGNA PER L'OFL CONTINUA. Ricerca: «prima di ogni cosa fedez»Sull’onda del successo della Serie TV di Sky, dopo 15 anni ritorna sugli scaffali grazie a Rw Lion la prima storica Graphic Novel dedicata a uno dei titoli videoludici più famosi e giocati al mondo, ... fantascienza.com Bevi acqua frizzante tutti i giorni? Prima di continuare ecco cosa dovresti sapere: è pazzescoEcco cosa succede al nostro organismo se abbiamo l'abitudine di bere acqua frizzante ogni giorno: una scoperta che la farà vedere sicuramente in modo diverso. L’acqua frizzante divide: c’è chi non ... diregiovani.it Sei un pensiero fisso… Ogni giorno sei la prima cosa alla quale penso, quando mi sveglio… ti ho dentro la testa ancora prima di aprire gli occhi. Cosa ne pensate . - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.