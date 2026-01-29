Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si ferma a 0,382 euro per metro cubo, secondo i dati ufficiali. Il valore del PSV, aggiornato al 29 gennaio 2026, resta stabile rispetto alle ultime settimane. La domanda continua a essere bassa e i mercati seguono poche variazioni. Nessuna sorpresa significativa, insomma, ma il prezzo resta sotto i livelli di qualche mese fa.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 29 Gennaio 2026, è pari a 0,382 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 40,55 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di 0,278 €Smc il 2 Gennaio 2026, il prezzo ha registrato una crescita costante, superando la soglia di 0,42 €Smc tra il 26 e il 27 Gennaio, per poi ritracciare leggermente negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

