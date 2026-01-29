Questa mattina il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno ai valori di ieri, senza grandi variazioni. Chi ha già in mente quanto spenderà per il riscaldamento o la cucina può controllare facilmente il costo aggiornato in tempo reale. Restano ancora molte incognite sui prossimi giorni, ma per ora il mercato sembra stabile.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga oggi per ogni metro cubo di metano permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 29 Gennaio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei diversi scenari di mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

