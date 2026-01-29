’Prendiamoci una pausa’ con Marazziti

Questa sera alla multisala Aurelia Antica, Christian Marazziti presenta il suo nuovo film

Cosa significa ’prendersi una pausa’ in una relazione? Avere la necessità di fermarsi, guardarsi e ripartire? È da questi interrogativi che nasce ’Prendiamoci una pausa’, il film del regista Christian Marazziti (nella foto), che sarà ospite alla multisala Aurelia Antica domani prima della proiezione delle 20.30, per presentare l’ultimo lavoro che conta, nel cast, Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi e Fabio Volo. Tre coppie, tre età diverse, e un’unica decisione, quella di prendersi una pausa di riflessione che, per alcuni, rappresenta un disastro emotivo, per altri nuove opportunità e, per altri ancora, necessità per rinascere e intraprendere un percorso personale, da tempo rimandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

