premio chianti verso la fase finale individuati i tredici selezionati

Questa mattina sono stati annunciati i tredici finalisti della fase finale del Premio Chianti, arrivato alla sua 38ª edizione. La selezione si è conclusa con successo e ora i partecipanti si preparano a competere per il riconoscimento letterario più prestigioso del territorio. La gara tra gli autori è aperta, e l’attesa cresce in vista della fase conclusiva.

Per il prestigioso Premio letterario Chianti, giunto all’edizione 38 e sostenuto anche dai Comuni del Chianti Senese, è arrivata la seconda selezione. C’è adesso la rosa dei tredici autori tra i quali saranno scelti i finalisti della prossima primavera. Il Comitato tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi dal primo gennaio 2024 al 30 giugno 2025, ha compiuto una seconda selezione sui 58 testi scelti, portando a 13 la rosa degli autori e delle loro opere. Dalla lista il comitato trarrà, dopo ulteriori selezioni e confronti, i cinque autori finalisti: Valerio Aiolli, ’Portofino Blues’, Voland; Roberto Camurri, ’Splendeva l’innocenza’, Nn; Gabriele Canè, ’Trolly’, Minerva; Patrizia Carrano, ’Il cuore infranto della quercia’, Aboca; Veronica Galletta, ’Malotempo’, Minimum Fax; Giuseppe Lupo, ’Storia d’amore e macchine da scrivere’, Marsilio; Sebastiano Mondadori, ’Di cosa siamo capaci’, La Nave Di Teseo; Agnese Pini (nella foto), ’La verità è un fuoco’, Garzanti; Alberto Prunetti, ’Troncamacchioni’, Feltrinelli; Roberto Saviano, ’L’amore mio non muore’, Einaudi; Massimiliano Scudeletti, ’La laguna del disincanto’, Arkadia; Nadia Terranova, ’Quello che so di te’, Guanda; Serena Vitale, ’Cartella clinica’, Sellerio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

