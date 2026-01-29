Preghiera del mattino del 29 Gennaio 2026 | Orienta i miei pensieri a Te

Questa mattina, molte persone si sono fermate davanti al Santissimo Sacramento per pregare e iniziare la giorno con una preghiera semplice. L’obiettivo è offrire ogni momento al Signore e cercare in Lui la vera luce per affrontare le sfide di tutti i giorni.

Il Giovedì ci invita a sostare davanti al Santissimo Sacramento. Inizia la giornata con questa preghiera del mattino per offrire ogni momento al Signore e scorgere in Lui la vera luce. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare.

