Il governo ha deciso di superare le attese e ha approvato il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia. Con questa mossa, più di 9.000 precari che lavorano nel settore vedranno finalmente una stabilizzazione. La notizia è arrivata come una sorpresa, considerando le difficoltà e le incertezze che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni. Ora si attende che le procedure partano presto e che i lavoratori coinvolti possano ottenere i loro diritti.

È stato approvato il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia, che prevede la stabilizzazione di 9.368 lavoratori precari del Pnrr. La previsione iniziale era di 6.000 assunzioni, ma con sforzi economici e organizzativi via Arenula ha potuto raggiungere una percentuale di stabilizzazione superiore all’80% rispetto alle 11.211 persone attualmente in servizio. La soddisfazione di Delmastro. Attraverso la rimodulazione delle facoltà assunzionali e delle piante organiche sono state reperite risorse del Ministero che hanno permesso di elevare da 3.000 a 6.368 le assunzioni finanziate con risorse proprie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Precari della giustizia, il governo supera le aspettative e ne assume oltre novemila

Il governo italiano non ha ancora stabilito una data per il referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati.

Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli

