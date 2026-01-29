Poti | la montagna degli aretini incontro nella sede di Confindustria
Domani alle 18, nella sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, si terrà un incontro dedicato a
Nell’ambito del ciclo di eventi culturali organizzati da Confindustria Toscana Sud, domani alle ore 18, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), si terrà l’incontro "Poti: la montagna degli aretini", con la partecipazione di Giovanni Cardinali (consulente di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
"Poti: la montagna degli aretini. Da La Scheggia alla Val Cerfone, un territorio da salvare", l’incontro
Il 30 gennaio ad Arezzo, presso la Delegazione di Confindustria Toscana Sud, si terrà l'incontro
Poti: la montagna degli aretini. Da La Scheggia alla Val Cerfone, un territorio da salvare, l’incontroNell'ambito del ciclo di eventi culturali promossi da Confindustria Toscana Sud, venerdì 30 gennaio alle ore 18 presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud ... msn.com
«Poti a piedi» per rilanciare la montagna, Arezzo Wave in cammino per il CalcitArezzo, 2 giugno 2025 – Si chiama «A ritmo dei nostri passi» ed è la sesta edizione di Poti a Piedi, l’evento che unisce sport, natura, musica e partecipazione civica pensato per riqualificare l’Alpe ... lanazione.it
