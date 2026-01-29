Potete lasciare la scuola Amici 25 caos e lacrime | tutto in pochi minuti VIDEO

La puntata di oggi di Amici 25 si è trasformata in un caos. Durante la votazione tra gli allievi della categoria canto, le tensioni sono salite alle stelle. In pochi minuti, tra urla e lacrime, alcuni ragazzi si sono trovati a dover affrontare parole dure e decisioni che potrebbero cambiare il loro percorso. La scena ha lasciato tutti senza parole, con alcuni che hanno anche minacciato di lasciare la scuola.

Programmi Tv, la puntata di oggi, 28 gennaio, ha segnato un momento rilevante per gli allievi di Amici: una votazione interna tra i ragazzi della categoria canto ha generato tensioni nella scuola, in vista del serale. A esprimersi, in questo caso, non sono stati i professori ma gli stessi cantanti, chiamati a indicare chi, secondo loro, sarebbe pronto per l'accesso al prime time. Il serale appare sempre più vicino e la dinamica del voto ha evidenziato equilibri e rapporti all'interno della casetta, con reazioni immediate sia tra gli allievi sia sui social. Amici 25, votazione interna tra cantanti: il contesto. "Potete lasciare la scuola". Amici 25, caos e lacrime: cosa è successo in casetta Questa mattina, in casetta, è scoppiato il caos.

