Porta Adriana saluta il suo mosaico | rimosso il Pavimento di Montalbini

Questa mattina a Porta Adriana è stato rimosso il mosaico di Nicola Montalbini. I passanti che si sono fermati davanti al pavimento lo hanno salutato con un “arrivederci mosaico”. La cerimonia semplice, senza annunci ufficiali, ha segnato la fine di un’opera che per anni ha decorato questa zona. Ora il mosaico è stato staccato e portato via.

"Arrivederci mosaico", questa la frase che qualche passante rivolge al Pavimento di Nicola Montalbini che, questa mattina, è stato rimosso da Porta Adriana. Dopo il parere negativo della Soprintendenza sul mantenimento dell'opera nel luogo che l'aveva ospitata, il Comune ha accolto la decisione

