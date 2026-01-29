Ponte di via Rabuina Al via la demolizione
Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione del ponte di via Rabuina, a Vigorso. Dopo le due alluvioni che lo hanno danneggiato, i lavori di ricostruzione sono ufficialmente partiti. La demolizione, che durerà alcune settimane, segna il primo passo per sistemare definitivamente la strada e garantire maggiore sicurezza alla zona.
Il ponte di via Rabuina, a Vigorso, messo a dura prova dell’alluvione del maggio 2023 e poi da quella di ottobre 2024, sarà demolito e ricostruito e da oggi entra nel vivo a tutti gli effetti la prima fase. L’opera, inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 9,7 milioni di euro, finanziati interamente con fondi del Commissario straordinario per la ricostruzione. Il nuovo ponte sarà costruito a campata unica senza pile, eliminando così ogni ostacolo nel letto del torrente Idice e riducendo il rischio idraulico. Una decisione presa non solo per motivi tecnici, ma anche per assicurare la massima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Via Rabuina
Lavori al ponte, si procede con la demolizione: struttura chiusa, cambia la viabilità
A partire da lunedì 19, sarà avviata la demolizione dell’impalcato centrale del ponte di Volano sulla Sp54.
L'ecomostro a due passi dal Ponte Ammiraglio tra pochi giorni sarà un ricordo, al via la demolizione
Tra pochi giorni prenderà il via la demolizione dell'ecomostro situato nei pressi del Ponte Ammiraglio.
Ultime notizie su Via Rabuina
Argomenti discussi: Ponte di via Rabuina. Al via la demolizione.
Via alla demolizione del ponte di via RabuinaIl ponte di via Rabuina, a Vigorso di Budrio, messo a dura prova dell’alluvione del maggio 2023 e poi da quella di ottobre 2024, sarà demolito e ricostruito. La Giunta comunale di Budrio ha infatti ... ilrestodelcarlino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.