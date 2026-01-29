Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione del ponte di via Rabuina, a Vigorso. Dopo le due alluvioni che lo hanno danneggiato, i lavori di ricostruzione sono ufficialmente partiti. La demolizione, che durerà alcune settimane, segna il primo passo per sistemare definitivamente la strada e garantire maggiore sicurezza alla zona.

Il ponte di via Rabuina, a Vigorso, messo a dura prova dell’alluvione del maggio 2023 e poi da quella di ottobre 2024, sarà demolito e ricostruito e da oggi entra nel vivo a tutti gli effetti la prima fase. L’opera, inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 9,7 milioni di euro, finanziati interamente con fondi del Commissario straordinario per la ricostruzione. Il nuovo ponte sarà costruito a campata unica senza pile, eliminando così ogni ostacolo nel letto del torrente Idice e riducendo il rischio idraulico. Una decisione presa non solo per motivi tecnici, ma anche per assicurare la massima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte di via Rabuina. Al via la demolizione

