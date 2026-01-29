Pomigliano | rapinate bandiere del Napoli guardiano ferito

Nella notte a Pomigliano d’Arco, un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione in un’ex scuola calcio. Almeno uno di loro, armato, ha minacciato il guardiano di turno e gli ha portato via alcune bandiere del Napoli. Il guardiano è rimasto ferito durante la scena, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La polizia sta indagando per cercare di identificare i responsabili.

POMIGLIANO D'ARCO (NA), 29 gennaio 2026 – Rapina nella notte a Pomigliano d'Arco, dove ignoti incappucciati, almeno uno armato, hanno preso di mira il guardiano notturno di una ex scuola calcio, sottraendo bandiere del Napoli calcio. L'episodio è avvenuto in via Masseria Chiavettieri. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno aggredito il custode, un uomo di 50 anni, riuscendo a impossessarsi di due borsoni contenenti numerose bandiere della squadra partenopea. Durante l'azione, la vittima ha riportato alcune escoriazioni al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, allertati poco dopo l'accaduto.

