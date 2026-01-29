Pomigliano d’Arco rapinato guardiano notturno | portate via bandiere del Napoli

Una rapina si è verificata nella notte a Pomigliano d’Arco. Un guardiano notturno è stato aggredito da alcuni uomini incappucciati, uno dei quali armato. I banditi hanno portato via due borsoni pieni di bandiere del Napoli. L’uomo ha chiamato subito i carabinieri, ma ancora nessuno ha individuato i responsabili. La zona è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda.

Rapina nella notte a Pomigliano d’Arco. Un guardiano notturno è stato aggredito da ignoti incappucciati, uno dei quali armato, e derubato di due borsoni contenenti bandiere del Napoli. La vittima è stata trasportata in ospedale, indagini in corso. I fatti si sono verificati la scorsa notte in via Masseria Chiavettieri, a Pomigliano d’Arco. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina avvenuta ai danni del guardiano notturno dell’ex scuola calcio Romano. Secondo quanto ricostruito, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni individui incappucciati, di cui almeno uno armato, avrebbero avvicinato e rapinato il 50enne. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nella notte, a Pomigliano d’Arco, i carabinieri sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri per una rapina ai danni di un guardiano di un’ex scuola calcio.

Pomigliano d’Arco, guardiano aggredito e bandiere del Napoli rubatePOMIGLIANO D’ARCO – È stata una notte di paura quella appena trascorsa in via Masseria Chiavettieri, dove intorno all’1.20 i Carabinieri della sezione Pomigliano d’Arco,guardiano aggredito e bandiere ... marigliano.net

Incappucciati assaltano il guardiano notturno: gli rubano bandiere del NapoliÈ successo intorno all’01.20 in via Masseria Chiavettieri. Vittima, un 50enne che lavorava come custode dell’ex scuola calcio Romano ... napolitoday.it

