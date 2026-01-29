Poliziotto aggredito dopo gol Juve ultras laziale condannato a 3 anni

Durante la semifinale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, un poliziotto è stato aggredito da un tifoso laziale. L’uomo, condannato a tre anni in rito abbreviato, aveva attaccato un agente subito dopo il gol della Juve. L’episodio ha scatenato polemiche e portato a un intervento rapido delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Un tifoso laziale condannato a tre anni in rito abbreviato per l'aggressione a un poliziotto avvenuta allo stadio Olimpico nel corso della semifinale di Coppa Italia Lazio-Juventus disputata il 23 aprile 2024. La sentenza è stata emessa dal gup di Roma che ha dato il via libera ad altri 4 patteggiamenti a un.

