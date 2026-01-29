Polizia in affanno per carenza di personale | il Sap incontra il senatore Marti

Questa mattina i rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia di Lecce, Brindisi e Taranto hanno incontrato il senatore Marti. La polizia si trova in difficoltà per la mancanza di personale e cerca di trovare soluzioni. L’appuntamento segna il primo passo di una serie di incontri richiesti per affrontare il problema.

Nella mattinata odierna si è tenuto il primo degli incontri richiesti nei giorni scorsi dalle segreterie provinciali del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Lecce, Brindisi e Taranto con tre autorevoli esponenti politici della maggioranza, rappresentanti del territorio pugliese.

