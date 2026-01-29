Polcenigo trovato senza vita l' uomo disperso da mercoledì

La polizia ha trovato il corpo di Giuseppe Bravin, l’uomo di 61 anni disperso da mercoledì scorso a Polcenigo. Le ricerche sono durate giorni, fino a quando il suo corpo è stato rinvenuto vicino alla Santissima. La tragica scoperta ha messo fine a una lunga attesa per la famiglia e gli amici.

