Polcenigo trovato senza vita l' uomo disperso da mercoledì
La polizia ha trovato il corpo di Giuseppe Bravin, l’uomo di 61 anni disperso da mercoledì scorso a Polcenigo. Le ricerche sono durate giorni, fino a quando il suo corpo è stato rinvenuto vicino alla Santissima. La tragica scoperta ha messo fine a una lunga attesa per la famiglia e gli amici.
È stato ritrovato senza vita Giuseppe Bravin, l'uomo di 61 anni disperso da mercoledì 28 gennaio a Polcenigo, nei pressi della Santissima. Il corpo dell'uomo è stato trovato nel territorio comunale di Caneva. Secondo i primi rilievi, sarebbe finito in un corso d'acqua e trascinato poi dalla.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti discussi: Giuseppe Bravin esce di casa e scompare, il 61enne trovato morto dopo oltre 24 ore di ricerche.
Dopo un giorno di ricerche il drammatico epilogo: ritrovato senza vita il 61enne Giuseppe BravinPOLCENIGO (Pordenone). Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, 29 gennaio, quando le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita del 61enne Giuseppe Bravin ... ildolomiti.it
Ricerche finiscono in tragedia: Giuseppe Bravin trovato morto sotto il ponteSi sono concluse con un esito tragico le ricerche dell’uomo scomparso a Polcenigo: trovato morto Giuseppe Bravin, 61 anni. nordest24.it
