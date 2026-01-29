Poggibonsi pensa allo sport Investimento da 800mila euro sostenuto dai fondi regionali

A Poggibonsi i lavori per migliorare le strutture sportive partono con un investimento di 800 mila euro, proveniente dai fondi regionali. I fondi sono stati già approvati e ora si aspettano i cantieri aperti, per rinnovare campi e palestre e offrire più servizi ai giovani e agli sportivi del territorio.

Pioggia di investimenti sullo sport. Sulla rampa di lancio a Poggibonsi opere per 800 mila di euro in tutto. Fondi regionali che verranno utilizzati per la realizzazione dei nuovi spogliatoi dell'area del Tondo e la manutenzione del palazzetto del Bernino. Inoltre, a breve ripartiranno i lavori per la ristrutturazione degli impianti sportivi di Staggia. Lavori che si erano interrotti con la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice e l'inizio di una vicenda legale che è andata avanti per anni e che si conclusa con esito positivo per l'amministrazione comunale. L'intervento in questione riguardava la ristrutturazione dell'impiantistica, adeguamenti vari, realizzazione di nuovi locali.

