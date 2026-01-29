I Rotary Club di Alta Valdelsa e Valdelsa hanno consegnato doni all’ospedale di Campostaggia. Hanno portato un Holter portatile per la cardiologia e due culle per la neonatologia. Un gesto concreto di solidarietà per migliorare le cure e il supporto ai piccoli pazienti.

Doni del Rotary Club Alta Valdelsa e del Rotary Club Valdelsa all’ ospedale di Campostaggia. Un Holter portatile per la Cardiologia e due culle per la Neonatologia. Un progetto che ha visto riunite le due realtà nel corso di una conviviale a Poggibonsi presso il ristorante Alcide, con la partecipazione anche di amministratori di Comuni del circondario: Poggibonsi (la sindaca Susanna Cenni, anche come presidente della Società della Salute Alta Val d’Elsa, l’assessora Lisa Valiani), Colle di Val d’Elsa (il sindaco Piero Pii), San Gimignano (l’assessora Daniela Morbis). L’evento ha preso il via già nel pomeriggio con la consegna delle due culle (nella foto) e dell’Holter elettronico portatile di ultima generazione, presenti la direttrice del presidio valdelsano Lucia Grazia Campanile, il dottor Valerio Zacà, alla guida della Cardiologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la solidarietà. I regali dei ‘Rotary Club’ arrivano a Campostaggia

