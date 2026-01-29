pnrr e le scuole da ristrutturare a che punto siamo con i lavori

A Grottammare i lavori di ristrutturazione delle scuole continuano, ma ancora ci sono molte cose da fare. L’amministrazione comunale lavora per sistemare gli edifici, renderli più sicuri e più belli per studenti e insegnanti. La strada è lunga, ma si vedono alcuni miglioramenti. La città punta a terminare i lavori il prima possibile, anche se ancora non c’è una data precisa.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Grottammare per rendere gli edifici scolastici più sicuri, funzionali e accoglienti. In ballo per le manutenzioni e ristrutturazioni, ci sono 3,97 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr, ministeriali e comunali. Sono state completate tutte le opere edili, impiantistiche e architettoniche del nuovo refettorio nella sede centrale dell’Istituto comprensivo ‘Leopardi’: "È in corso l’acquisizione delle ultime certificazioni necessarie per il rilascio dell’attestazione di agibilità, che consentirà la consegna dell’opera all’Istituto", ha spiegato l’architetto Bernardino Novelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

