Plastica riciclata si alza la quota richiesta dall’Ue ma gli impianti chiudono

Mentre l’Unione Europea aumenta le richieste di plastica riciclata negli imballaggi, molte fabbriche italiane sono costrette a chiudere. Le regole diventano più stringenti, ma le aziende fanno fatica a seguire il ritmo. Questa situazione crea una contraddizione tra le norme e la capacità effettiva di riciclo.

Il riciclo della plastica si trova di fronte a un paradosso: mentre le regole comunitarie impongono una quota crescente di plastica riciclata negli imballaggi, una parte significativa degli impianti europei è costretta a fermarsi. Il punto di svolta è rappresentato dalla direttiva europea sulle plastiche monouso del 2019, recepita in Italia nel 2022. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli imballaggi debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la raccolta differenziata e ridurre l' uso di materie prime vergini. Secondo Antonello Ciotti, presidente di Petcore Europe, associazione che rappresenta la filiera del Pet, l'impatto reale è però diverso da quello atteso.

