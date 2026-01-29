Pizzicata positiva all' alcoltest | 39enne nei guai

I carabinieri di Abano hanno messo in campo un grande servizio di controllo nel corso della serata di ieri, 28 gennaio. Durante i controlli, un uomo di 39 anni è stato fermato e sottoposto all’alcoltest, risultando positivo. Ora rischia di incappare in problemi seri con la legge.

Un massiccio servizio di controllo del territorio è stato organizzato ieri sera 28 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Abano sotto la supervisione del comando provinciale. Il servizio si è concentrato nei comuni di Rovolon, Cervarese Santa Croce, Lozzo Atestino, Vò, Cinto Euganeo, Teolo e Torreglia, intensificando le attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana e serale. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie delle stazioni competenti per territorio unitamente ad equipaggi del Radiomobile della Compagnia di Abano Terme, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno dei furti e presidiate, con appositi posti di controllo, le principali arterie stradali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

