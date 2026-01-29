Più illuminazione a Casoli Previsti dieci punti luce per 300 metri di strada

L’amministrazione di Casoli ha deciso di installare dieci nuovi punti luce lungo 300 metri di strada. I lavori sono iniziati per migliorare la sicurezza e rendere più visibile il percorso anche di notte. L’obiettivo è rendere più sicure le zone che finora erano poco illuminate, riducendo i rischi per chi le percorre. La scelta di ampliare la rete di illuminazione arriva dopo un investimento costante da parte del Comune, che punta a rendere più sicure tutte le strade del paese.

Via all'ampliamento della rete di pubblica illuminazione a Casoli. L'amministrazione comunale continua a investire regolarmente risorse per ampliare la rete di illuminazione pubblica, installando nuovi punti luce nelle strade che ne sono sprovviste, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della percorribilità. In queste ore, è partito il cantiere per l'ampliamento della rete di pubblica illuminazione a Casoli, nel tratto di via Trescolli che si sviluppa subito dopo l'ingresso del paese: 10 nuovi punti luce che illumineranno ben 300 metri di strada. In più, l'amministrazione comunale ha deciso di implementare il progetto originale, prevedendo tre ulteriori punti luce che illumineranno anche via della Margina, una delle strade pedonali che collegano via di Trescolli a via Carmelo Cappello e conduce quindi al Lavatoio delle Mamme e delle Nonne (Lavatoio del Narciso).

