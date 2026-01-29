Più fondi alla sanità abruzzese Testa FdI | 340 milioni per 4 regioni si conferma l' attenzione del governo

Il governo ha deciso di stanziare circa 340 milioni di euro in più per la sanità in quattro regioni, tra cui l’Abruzzo. La notizia è stata confermata da Testa di Fratelli d’Italia, che sottolinea come l’attenzione del governo verso il sistema sanitario continui. La cifra arriverà nelle mani delle autorità locali per migliorare strutture e servizi.

Insieme a Basilicata, Molise e Calabria, alla nostra regione andrà una quota delle risorse in forma di quota premiale. La soddisfazione del deputato abruzzese L'Abruzzo tra le quattro regioni cui il governo ha destinato circa 340 milioni di euro di fondi aggiuntivi per la sanità. Lo fa sapere, con soddisfazione, il deputato FdI Guerino Testa spiegando che si tratta di "risorse destinate alla spesa sanitaria in forma di quota premiale per l'anno 2025".

