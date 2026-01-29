Pistola droga e munizioni | manette per un 45enne

La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni dopo aver trovato armi e droga nella sua cantina. Durante una perquisizione, i agenti hanno scoperto una pistola clandestina, circa un centinaio di munizioni e cinque grammi di cocaina. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in stato di fermo.

Trovato con una pistola in una cantina, clandestina, insieme a un centinaio di munizioni e 5 grammi di cocaina. E' finito ai domiciliari - dopo essere andato in carcere- un 45enne di Nocera Inferiore, arrestato la scorsa settimana dalla polizia. L'uomo era attenzionato dagli inquirenti, quale potenziale pusher di riferimento per una serie di assuntori. Nel seguirlo, gli agenti gli avevano trovato prima qualche grammo di cocaina, quindi la pistola - in un altro luogo - insieme ad un centinaio di munizioni di vario calibro. Ieri mattina, il Gip ha convalidato l'arresto, disponendo per l'uomo gli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Arezzo, 24 dicembre – Nella giornata prima di Natale, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato armi, munizioni e diverse quantità di droga, arrestando quattro persone coinvolte.

