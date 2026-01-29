Pista ciclabile in corso Calatafimi la Consulta delle biciclette incalza | No a ripensamenti dell' ultimo minuto

La Consulta delle biciclette si scaglia contro eventuali ripensamenti sul progetto della pista in corso Calatafimi. Dopo aver approvato lo studio di fattibilità e avviato i lavori per circa 28 chilometri, l’associazione chiede chiarezza e fermezza. Non vuole cambi di programma all’ultimo minuto che potrebbero mettere a rischio l’intero intervento, che punta a migliorare la mobilità sostenibile in città. La tensione resta alta tra chi sostiene il progetto e chi teme rallentamenti o rinvii.

Il caso della pista ciclabile in corso Calatafimi continua a sollevare polemiche. Se da una parte il Comune nei mesi scorsi ha approvato uno studio di fattibilità per 80 chilometri di nuovi percorsi e sta realizzando i primi 28 con i fondi europei, dall'altra la Consulta delle biciclette - dopo le dichiarazioni rilasciate dall'assessore comunale alla Mobilità Maurizio Carta a PalermoToday Dossier - annuncia di far sentire la propria voce e di avviare iniziative di protesta e mobilitazione per migliorare la mobilità a Palermo. Si può usare la bici al posto dell'auto a Palermo? Viaggio nelle piste ciclabili tra buche e percorsi a ostacoli Carta aveva spiegato che il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi sarebbe stato congelato e che l'Amministrazione comunale sarebbe in una fase di riflessione e di confronto con chi vive il quartiere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il corso Calatafimi è al centro di un dibattito riguardante la pista ciclabile, con la quarta circoscrizione che propone soluzioni alternative.

La pista ciclabile di corso Calatafimi è al centro di un acceso dibattito, con proteste da parte di residenti e commercianti.

