Pisa Training Centre nuova partnership per lo Sporting Club | anche Banca di Pescia e Cascina finanzia il progetto

Il Pisa Sporting Club ha annunciato una nuova partnership con Banca di Pescia e Cascina per finanziare il progetto del Pisa Training Centre. Le due banche locali si aggiungono agli altri istituti di credito che sostengono l’iniziativa, già considerata un punto di svolta per lo sport e il territorio pisano.

Il pool di istituti di credito che finanzieranno la realizzazione del Pisa Training Centre si arricchisce della presenza di Banca di Pescia e Cascina: un’altra importante realtà del territorio si affianca, dunque, al Pisa Sporting Club in questo progetto storico per la città e la sua principale espressione sportiva professionistica. “Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione generale di Banca di Pescia e Cascina hanno deciso di sostenere con piacere questo progetto - sottolinea Francesco Diolaiuti, vice direttore generale dell'istituto - e, più in generale e da sempre, ogni esperienza che unisce le persone, celebrando lo sport come strumento di incontro e crescita personale e collettiva”.🔗 Leggi su Pisatoday.it

