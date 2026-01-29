Pisa-Sassuolo sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 15 all’Arena Garibaldi si gioca Pisa-Sassuolo, partita valida per il 23esimo turno di Serie A. Le due squadre arrivano con storie diverse: il Pisa, neo promosso, ha fatto fatica in campionato, mentre il Sassuolo ha avuto un percorso più stabile. I tifosi sono curiosi di vedere quale delle due riuscirà a portare a casa i punti e a migliorare la propria situazione in classifica.

Il percorso delle due neopromossa Pisa e Sassuolo e stato fin qui completamente differente, e ora queste formazioni si sfidano all’Arena Garibaldi per il 23esimo turno di Serie A. I toscani condividono l’ultimo posto con il Verona a quota 14 punti e non possono permettersi di perdere anche questo incontro dopo il 6-2 rimediato a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Pisa Sassuolo Venezia-Carrarese (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Oggi alle 15 al Pierluigi Penzo si gioca Venezia-Carrarese, una partita importante per il Venezia che punta a mantenere il passo in vetta alla Serie B. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pisa Sassuolo Argomenti discussi: PISA-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Pisa-Sassuolo, info biglietti; Pisa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Sassuolo, la designazione: arbitra Arena. Probabili formazioni Pisa-Sassuolo: cosa filtra su Durosinmi e Pinamonti, torna BerardiProbabili formazioni Pisa Sassuolo - Le possibili scelte di Gilardino e Grosso per Pisa-Sassuolo della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Pronostico Pisa vs Sassuolo – 31 Gennaio 2026La sfida del Serie A tra Pisa e Sassuolo accende l’interesse degli appassionati. In programma il 31 Gennaio 2026 alle 15:00, sul manto dell’Arena Garibaldi - ... news-sports.it Il sta definendo proprio in questi minuti per l'arrivo di , attaccante angolano di proprietà della Fiorentina reduce dai primi sei mesi in prestito al Pisa Tutti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/sassuolo-fra-staser - facebook.com facebook #PisaSassuolo Tutte le info sulla prevendita del Settore Ospiti #ForzaSasol x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.