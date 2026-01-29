La pioggia battente di questa notte ha peggiorato una situazione già difficile a Niscemi. Diversi boati sono stati uditi nel silenzio delle ore notturne, mentre la collina continua a scivolare. La pioggia non si ferma e le autorità temono per la stabilità del terreno, che ormai è sotto pressione. La paura cresce tra i residenti, che assistono impotenti alla crisi in corso.

AGI - Sono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno già effettuato dei sopralluoghi. Nessun allarme. Non si registrano crolli significativi. Crolli e cedimenti che dimostrano come la frana che sta facendo scivolare la collina, continui a essere attiva. Scivola verso sud. "Potrebbe creare - ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale - difficoltà alla viabilità già fortemente compromessa". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pioggia e paura a Niscemi, la collina scivola ancora

Approfondimenti su Niscemi Pioggia

La terra trema e la paura cresce tra gli sfollati di Niscemi.

La frana di Niscemi continua a muoversi, con l'intera collina che si sposta verso la piana di Gela.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Pioggia

Argomenti discussi: Pioggia di missili russi, paura a Chernobyl. Zelensky spera ancora nell’aiuto Usa; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Pioggia e maltempo nel Nuorese, a Oliena i vigili del fuoco salvano tre cavalli intrappolati; Metro A, paura a Cinecittà: giù parte del soffitto della stazione a causa della pioggia.

Niscemi, pioggia, boati, e paura: la frana scivola ancora. Musumeci: stop alle rate per i mutuiSi teme che la zona rossa venga estesa e il numero degli sfollati possa aumentare. Oggi in arrivo il genio militare ... quotidiano.net

Maltempo estremo al Sud, nuove piogge torrenziali e mareggiate fanno pauraMaltempo, piogge eccezionali e ?fiume atmosferico?: fino a 600 mm di pioggia, torna l'incubo mareggiate al SudMasse d’aria tropicale e piogge recordU ... assodigitale.it

Niscemi questa mattina è risvegliata sotto una pioggia intensa. Accompagnata, inevitabilmente, dalla paura. Acqua e frana, da queste parti sono divenute del resto un’associazione mentale drammatica dopo il crollo di domenica scorsa - facebook.com facebook