Pioggia boati e paura | la collina di Niscemi scivola ancora Paura senza fine

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la pioggia incessante ha peggiorato la situazione. La collina continua a scivolare, creando paura tra i residenti. La paura si fa strada, e nessuno sa ancora come intervenire per fermare il dissesto.

Sono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno già effettuato dei sopralluoghi. Nessun allarme: non si registrano crolli significativi. Crolli e cedimenti che dimostrano come la frana che sta facendo scivolare la collina, continui a essere attiva. Scivola verso sud.     "Potrebbe creare - ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale - difficoltà alla viabilità già fortemente compromessa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

