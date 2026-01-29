Pino pericolante chiude parte della passeggiata di Nervi | la mappa

Alla fine, i lavori sono stati avviati per chiudere parte della passeggiata Anita Garibaldi a Nervi. Un grande pino minacciava di cadere e mettere in pericolo le persone che passeggiavano davanti al castello. Le autorità hanno deciso di intervenire subito e di bloccare quella porzione di percorso fino a quando non sarà messo in sicurezza. La zona rimane infatti sotto stretta sorveglianza, mentre si cerca di capire come intervenire definitivamente sul grande albero.

Alla fine è scattata la chiusura di un tratto della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, nei pressi del castello, per mettere in sicurezza l'area minacciata da un grande pino pericolante. In attesa di ulteriori valutazioni tecniche, l'area dell'imponente albero è stata transennata e risulta interdetta al transito pedonale in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo di mercoledì pomeriggio, condotto insieme ad Aster sull'esemplare di pino domestico (Pinus pinea): per precauzione, l'area è stata messa in sicurezza bloccando il passaggio. L'ipotesi della chiusura del tratto era nell'aria: ne aveva parlato anche l'assessora al Verde urbano Francesca Coppola prima del sopralluogo, smentendo la notizia circolata sui social dell'imminente abbattimento dell'albero.

