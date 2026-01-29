La mostra Pini Art Prize apre le porte a Milano, ospitando lavori di giovani artisti. La visita al palazzo in Corso Garibaldi 2, sede della Fondazione Adolfo Pini, diventa così un’occasione per scoprire nuove tendenze e talenti emergenti.

Una visita del palazzo in Corso Garibaldi 2, sede della Fondazione Adolfo Pini, vale una doppia esperienza. Proiezione nel futuro a piano terra, gratuitamente accessibile, dove sono in mostra fino al 13 febbraio le opere selezionate per il Pini Art Prize. E oggi, ore 18.30, al piano nobile, su appuntamento, scoperta del passato attraverso il racconto dell’architetto Clara Bona, che mette in dialogo spazi e proporzioni della dimora con lo stile di vita di quei borghesi milanesi colti e raffinati che l’abitarono nel primo Novecento. Appuntamento, questo, della rassegna in corso fino a marzo "Le voci di casa Pini Bongiovanni Radice", ideata da Silvia Bolamperti, responsabile Cultura della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pini Art Prize in mostra. Vetrina per i giovani

Approfondimenti su Pini Art Prize

Il Max Mara Art Prize for Women si evolve in una nuova fase nomade, sotto la guida di Cecilia Alemani, curatrice di livello internazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pini Art Prize

Argomenti discussi: Pini Art Prize in mostra. Vetrina per i giovani; Le pellicole trasparenti avvolgono i manichini di Lucy McKenzie, la prima grande mostra in terra francese; L’istruzione come strumento di emancipazione, salute e libertà: Uganda di Fabio Muzzi.

Pini Art Prize in mostra. Vetrina per i giovaniUna visita del palazzo in Corso Garibaldi 2, sede della Fondazione Adolfo Pini, vale una doppia esperienza. Proiezione nel futuro a piano terra, gratuitamente accessibile, dove sono in mostra fino al ... ilgiorno.it

Annunciati i vincitori del Pini Art Prize 2025/2026: tra i premiati Arnaldi e Pionati, Ottonello e ColombiNella Sezione Poesia, la giuria presieduta da Franco Buffoni ha premiato Francesco Ottonello per la forza e l’originalità di una scrittura che intreccia mito, lingua e visione contemporanea. La sua ... liquidarte.it

Agli dèi della mattinata Il vento scuote allori e pini. Ai vetri, giù acqua. Tra fumi e luci la costa la vedi a tratti, poi nulla. La mattinata si affina nella stanza tranquilla. Un filo di musica rock, le matite, le carte. Sono felice della pioggia. O dèi inesistenti, proteggete l’i - facebook.com facebook