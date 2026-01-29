Piloti di elicottero in sciopero virtuale | 25 anni senza rinnovo del contratto

I piloti di elicottero hanno deciso di fermarsi, anche se solo virtualmente. Le sigle sindacali FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo e ANPAC hanno proclamato uno sciopero per il 29 gennaio 2026, a partire dalle 8 del mattino. È da 25 anni che i lavoratori aspettano un rinnovo contrattuale e questa volta hanno scelto di manifestare senza bloccare fisicamente i voli. La decisione mira a far sentire la voce di chi lavora nel settore, che da troppo tempo attende risposte concrete.

È stato proclamato uno sciopero "virtuale" rispettivamente da FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo e ANPAC per il giorno 29 gennaio 2026, dalle 08.00 alle 16.00 (8 ore) per le basi diurne (alba-tramonto, operatività 12 ore e piattaforme petrolifere) e dalle 08.00 alle 20.00 (12 ore) per le.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Piloti Elicottero Mancato rinnovo del contratto collettivo: sciopero di AnconAmbiente AnconAmbiente comunica che, in seguito allo sciopero nazionale del settore ambientale proclamato per mercoledì 10 dicembre 2025 dalle principali sigle sindacali, potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni nei servizi di raccolta rifiuti. Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Piloti Elicottero Argomenti discussi: Primo volo senza pilota per Proteus, l'elicottero di Leonardo per la Royal Navy decolla nel Regno Unito; La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a Viterbo; Insediato a Viterbo il 72° Stormo, la scuola di volo elicotteri dell’Aeronautica Militare; Contratto di sviluppo per il casco TopOwl DD: Thales ne illustra le nuove funzioni. Elicottero caduto a Benevento, morto in ospedale anche il pilotaSalgono a due le vittime dell'incidente avvenuto martedì scorso a Benevento, dove è precipitato un elicottero ultraleggero: dopo Pasquale Esposito, 76 anni, manager ed imprenditore di Airola (Benevent ... ansa.it Tragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilotaVenanzio Rapolla, colonnello dell'Aeronautica Militare in pensione, era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli: è la seconda vittima dell'incidente dopo l'imprenditore Pasquale Esposito ... internapoli.it Pilotainamerica. . Come si diventa piloti di elicottero in America Io ho fatto così Segui @pilotainamerica - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.