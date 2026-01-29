Pietro Prestifilippo medico di Morbo K la storia vera chi era nella realtà

Pietro Prestifilippo, medico di Morbo K, era una figura sconosciuta fino a poco tempo fa. Si scoprì che il Morbo K, usato nel 1943, non era una malattia reale, ma un’arma segreta per aiutare gli ebrei romani a sfuggire alla deportazione nazista. Prestifilippo giocò un ruolo importante in questa operazione, anche se il suo nome era rimasto nell’ombra.

Pietro Prestifilippo chi era il medico di Morbo K. Il Morbo K fu un’invenzione medica del 1943 usata per salvare decine di ebrei romani dalla deportazione nazista. I medici dell’ospedale Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina a Roma, crearono una finta malattia “altamente contagiosa” per tenere lontane le SS e proteggere i perseguitati. Nella fiction, Giacomo Giorgio interpreta Pietro Prestifilippo. Ma chi è il medico di Morbo K nella realtà? La storia vera. Pietro Prestifilippo biografia del professore di Morbo K. Il dottore Prestifilippo è uno studente di medicina prossimo alla laurea che lavora nell’equipe del Professor Prati. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

E’ tornato in tv il caso del Morbo K, e questa volta si parla davvero di un personaggio reale.

Adriano Ossicini, la vera storia di Pietro Prestifilippo: il medico che contribuì a salvare decine di ebrei grazie al morbo di KBisogna sempre cercare di essere dalla parte giusta, con queste parole, all'età di 96 anni, il dottor Adriano Ossicini ricordava a La Stampa il suo attivismo durante la seconda guerra mondiale dove, ... corrieredellumbria.it

Morbo K, la fiction Rai sulla Resistenza: anticipazione delle prime due puntateUna storia vera, poco conosciuta, che diventa racconto televisivo di grande tensione emotiva. Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero arriva in prima serata su Rai ... ilmattino.it

