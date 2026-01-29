Pierina Paganelli Manuela Bianchi intercettata e convocata in procura

La polizia ha convocato in procura Manuela Bianchi, l’amica di Pierina Paganelli. La sua testimonianza potrebbe essere decisiva per chiarire cosa sia successo quella notte. La vicenda dell’omicidio di Paganelli non si placa e i detective continuano a cercare risposte, anche dopo mesi.

L’ omicidio di Pierina Paganelli continua a scuotere Rimini e a tenere alta l’attenzione degli inquirenti su una vicenda che, a distanza di mesi, appare tutt’altro che chiusa. La pensionata fu uccisa brutalmente nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023, nel vano scale del garage di via del Ciclamino, un luogo che da allora è diventato il simbolo di uno dei casi di cronaca più complessi e controversi della città. Un delitto che ha coinvolto la sfera familiare e che ha portato alla luce relazioni, silenzi e sospetti che ancora oggi alimentano nuove piste investigative. >> Raimondo Todaro, che gioia: la notizia più bella Al centro delle indagini resta la figura della nuora, Manuela Bianchi, convocata nel pomeriggio in Procura per un nuovo passaggio giudiziario.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Questa mattina Manuela Bianchi è arrivata in Procura a Rimini senza preavviso.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

