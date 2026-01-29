Picierno | ‘stiamo assistendo al riemergere dell’odio antisemita’

La deputata Picierno denuncia il ritorno dell’odio antisemita in Italia e in Europa. Durante un intervento, ha ricordato come l’isolamento e il razzismo verso le minoranze siano stati il primo passo verso l’Olocausto. Per lei, l’Europa nasce anche per proteggere le minoranze e prevenire tragedie come quella passata. Ora, insiste, bisogna agire concretamente affinché il “mai più” non resti solo uno slogan.

“L’isolamento e l’odio verso le minoranze sono stati l’inizio dell’Olocausto. Questo luogo, l’Europa, è nato proprio come antidoto, per questo è così importante fare in modo che l’espressione ‘mai più’ si traduca in azioni concrete”. “Stiamo assistendo al riemergere di un odio antisemita per tutta Europa -. Le comunità ebraiche sono oggetto d’odio non per quello che dicono, ma per quello che sono”. (ITALPRESS) Caserta, niente concerto del maestro russo Valery Gergiev. Picierno (Pd): “abbiamo vinto” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

