Questa sera si gioca Pescara-Mantova, una partita fondamentale per entrambe le squadre in lotta per salvarsi. Le due formazioni scendono in campo con molta pressione addosso, senza lasciare spazio a molte chance di errori. La voglia di vincere spinge i giocatori a dare il massimo, sperando di cambiare il proprio campionato.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre alla ricerca disperata di punti in chiave salvezza. Pescara-Mantova si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Adriatico. PESCARA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi sono fanalino di coda con 14 punti, e dunque con le spalle al muro. Il pesaante ko contro il Monza ha aperto una crisi profonda, per cui la squadra di Gorgone è chiamata a vincere per non rassegnarsi ad una retrocessione anticipata. Non stanno meglio i lombardi, penultimi in classifica, e reduci dalla clamorosa sconfitta interna contro il Venezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pescara-Mantova, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

