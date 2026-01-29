Perisic Inter novità dopo l’eliminazione in Champions! Possibile apertura alla cessione | ecco cosa serve

Dopo l’eliminazione in Champions League, l’Inter valuta il futuro di Perisic. La sconfitta ha acceso nuove voci sulla possibilità di lasciare il club, e ora si stanno valutando le condizioni per la cessione. La società potrebbe decidere di aprire alla partenza dell’attendente croato, ma tutto dipende da cosa serve realmente per trovare una sua sostituzione.

Inter News 24 Perisic Inter, novità dopo l’eliminazione in Champions League degli olandesi che potrebbe risultare decisiva alla trattiva: ecco cosa serve. C’è ottimismo crescente in casa Inter riguardo al ritorno di Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per concretizzare il ritorno dell’esterno croato a Milano. Con il club olandese fuori dalle competizioni europee, le prospettive di cessione per Perisic si fanno più concrete. Il PSV, che ha visto svanire la possibilità di proseguire il suo cammino in Champions, potrebbe ora aprire alla cessione del giocatore, che ha già un accordo con l’Inter per un suo ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul mercato dell'Inter, dall’Olanda emergono recenti indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Ivan Perisic.

