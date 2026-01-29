Roberta Bruzzone ha deciso di lasciare Ore 14 di Milo Infante. La psicologa forense ha spiegato cosa è successo dietro le quinte e perché ha scelto di interrompere la collaborazione. La sua decisione arriva dopo un litigio con il conduttore e una discussione che, secondo quanto riferisce, sarebbe stata più accesa del previsto. Bruzzone ha voluto chiarire che non si tratta di un semplice abbandono, ma di una scelta consapevole dettata da divergenze professionali e personali.

Scopri la confessione esclusiva di Roberta Bruzzone su perché ha lasciato il programma di Milo Infante Ore 14 e cosa è realmente successo dietro le quinte. “La verità su perché me ne sono andata da Milo Infante” Ti porto dentro lo scontro che ha fatto tremare Ore 14. Roberta Bruzzone, volto noto della tv e criminologa tra le più ascoltate, rompe il silenzio: perché ha lasciato il programma di Milo Infante? Ora lo racconta senza filtri. La sua carriera televisiva è costellata di apparizioni nei programmi più seguiti, ma la sua avventura nel talk pomeridiano Ore 14 su Rai 2 sembrava diversa: solida, stabile, e con un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14: la verità sul litigio con Milo Infante

Approfondimenti su Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone ha annunciato di aver lasciato Ore 14, il programma di Milo Infante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14: la verità sul litigio con Milo Infante

Ultime notizie su Roberta Bruzzone

Argomenti discussi: Roberta Bruzzone: Ho scelto di non avere figli; Roberta Bruzzone: Ecco perché non ho voluto avere figli; Roberta Bruzzone rivela: Minacce di morte per il caso Garlasco e no alla maternità; Roberta Bruzzone, il dramma del padre morto: Non si è curato come avrebbe dovuto, ho scelto di non avere figli: non sono adatta a fare...

Perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14: amicizia finita con Milo Infante e i motivi della sceltaRoberta Bruzzone ha spiegato i motivi per i quali ha lasciato Ore 14 con ... msn.com

Perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14: Amicizia finita con Milo InfanteRoberta Bruzzone chiarisce l’addio a Ore 14: la criminologa racconta di aver lasciato il programma dopo la rottura del rapporto di fiducia e amicizia con Milo Infante ... dilei.it

“Dovete sapere di Milo Infante”. Roberta Bruzzone fuori da Ore 14, rompe il silenzio sui motivi del suo addio. È un fiume in piena - facebook.com facebook

Roberta Bruzzone: “Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l’amicizia con Milo Infante, era come un fratello” x.com