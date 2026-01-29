Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono alle porte e già si parla di attacchi hacker. Gli esperti avvertono che, come nelle precedenti edizioni, gli eventi sportivi saranno un obiettivo appetitoso per i cybercriminali. Le autorità hanno già messo in atto misure di sicurezza, ma il rischio di intrusioni resta alto.

Come nelle edizioni passate, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che inizieranno la prossima settimana saranno un bersaglio privilegiato per attacchi informatici. PyeongChang 2018 ha visto il WiFi degli stadi andare in tilt. Tokyo 2020 ha subito tentativi di sabotaggio russi. Parigi 2024 ha registrato un’impennata di attacchi DDoS e campagne di phishing a tema olimpico. Un rapporto appena pubblicato dalla Unit 42 della società statunitense Palo Alto Networks conferma che anche Milano-Cortina non farà eccezione, ma rivela una verità scomoda: il problema non è tanto proteggere il cuore dell’evento dai grandi attori statali, quanto difendere l’enorme superficie d’attacco rappresentata dalla catena di fornitura periferica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché le Olimpiadi in Italia sono un obiettivo ghiotto degli hacker

Approfondimenti su Milano Cortina

Dal 23 al 25 gennaio Inzell ospiterà la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, l'ultimo test prima delle Olimpiadi per gli atleti italiani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; I luoghi di Milano-Cortina 2026: perché sono stati scelti e come verranno gestiti gli spostamenti; Minacce cyber | Perché le Olimpiadi in Italia sono un obiettivo ghiotto degli hacker; L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi.

Ice in Italia per le Olimpiadi, di cosa si occuperanno gli agenti UsaGli agenti americani dell’ ICE saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: ormai è ufficiale. Si coordineranno con le forze dell'ordine italiane (6mila uomini in tutto), dall' ... tg24.sky.it

Perché le Olimpiadi invernali e quelle estive si disputano in anni diversi?La separazione è avvenuta nel 1994, settanta anni dopo la nascita della Settimana internazionale degli sport invernali. I motivi non hanno molto a che fare con lo sport ... vanityfair.it

Olimpiadi e sicurezza: la Cei prende posizione sull’Ice a Milano. «In Italia l’ordine pubblico spetta alle nostre forze». Monsignor Baturi risponde alle domande dei giornalisti al termine del Consiglio permanente della Cei. Tanti e importati i temi toccati. Leggi l' - facebook.com facebook

Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina. Il governo chiarisce il ruolo dell’Hsi, ramo investigativo dell'agenzia Usa. x.com