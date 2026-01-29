La direzione del Partito Democratico si avvicina, e questa volta sembra davvero prossima. Elly Schlein ha confermato che l’assemblea si terrà probabilmente già la prossima settimana. I riformisti del partito, che avevano espresso alcune esitazioni, sono costretti a fidarsi, almeno per ora, e a seguire la linea tracciata dalla leader. La partita resta aperta, ma la strada sembra ormai tracciata.

Alla fine la tanto agognata direzione dem si farà, magari già la prossima settimana. Lo ha assicurato Elly Schlein. I riformisti, che a più riprese avevano chiesto alla segretaria un confronto aperto, per ora possono dirsi soddisfatti. O, meglio, si vogliono fidare. L’insofferenza della minoranza del resto stava montando in modo direttamente proporzionale all’insofferenza – mixata però a una ostentata indifferenza – che la segreteria Elly Schlein aveva mostrato nei loro confronti. Politica estera, ddl antisemitismo, organizzazione, convocazione delle riunioni: non c’è argomento su cui quasi quotidianamente non emergano linee di frattura interne al Partito democratico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché i riformisti del Pd sono costretti a fidarsi di Schlein

Approfondimenti su Pd Dirigenza

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, affermando che l'alternativa progressista sta crescendo nei fatti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pd Dirigenza

Argomenti discussi: Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; I riformisti del Pd allontanano lo spettro di una scissione; Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da Renzi; Sì alla separazione delle carriere delle toghe. Ma i riformisti Pd perché non se ne vanno?.

Pd, i riformisti chiedono una direzione ma per ora niente scissione. Calenda e Ruffini aspettanoNonostante l’aria irrespirabile all'interno del partito, come aveva accusato l’eurodeputata Pina Picierno, nessuna scissione in vista. Si chiede confronto. I nodi: la linea di politica estera – i de ... corriereirpinia.it

Estasi e tormento. La dura vita (insomma) dei riformisti del Pd. Che non vanno da RenziGogne mediatiche, che fa la segretaria, lamenta Pina Picierno dopo un tweet di Tomaso Montanari. Ma per Francesco Boccia, chi mina ... huffingtonpost.it

Ddl antisemitismo, i riformisti dem tirano dritto: la linea Schlein-Boccia vacilla, il Nazareno si interroga di @Luca_Sablone x.com

Il disegno politico di Elly Schlein sarebbe quello di marginalizzare i riformisti, affinché se ne vadano dal Pd. di Duilio Vivanti - facebook.com facebook